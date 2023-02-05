ارتفاع الوفيات في حادث الإسماعيلية اليوم إلى طفلين.. وخروج 27 طفلا

قالت مصادر طبية مسؤولة في الإسماعيلية إن طفل آخر توفي منذ قليل في حادث أبو سلطان بالإسماعيلية ليرتفع عدد الوفيات إلى اثنين بعد وفاة أول طفل ظهر اليوم في مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطفل المتوفى في حادث الإسماعيلية يدعى أنس محمد السيد غيث 13 سنة داخل مستشفى فايد التخصصي متأثرا بإصابته بكسور مختلفة ونزيف داخلي، فيما توفي الطفل منصور علام 11 سنة بعد أن وصل مجمع الإسماعيلية الطبي في غيبوبة تامة ونزيف داخلي في المخ والبطن.

خروج 27 طفلا في حادث أبو سلطان بالإسماعيلية

وقالت المصادر الطبية إن 27 طفلا من مصابي حادث الإسماعيلية خرجوا مساء اليوم الأحد من مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم على مدار اليوم.

وأضافت المصادر أن 12 طفلا وسائق السيارة مازالوا داخل المستشفيات لتلقي العلاج اللازم داخل مجمع الإسماعيلية ومستشفى أبو خليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصي.

وتابعت أنه تم تسليم الأطفال من المصابين في حادث الإسماعيلية إلى أسرهم بعد توجيه محافظ الإسماعيلية عدم تسليم أي من الأطفال إلا لوالده أو والدته بشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

إصابة 42 طفلا في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

وكان قد أصيب 42 طفلا صباح اليوم جراء انقلاب سيارة ربع نقل على وصلة أبو سلطان قرب مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 22 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم.