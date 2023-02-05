سبب حادث الإسماعيلية اليوم وانقلاب سيارة بـ 40 طفلا.. «انفجار الكاوتش»

كشفت مصادر أمنية مسؤولة في محافظة الإسماعيلية، إن سبب حادث الإسماعيلية اليوم وانقلاب سيارة ربع نقل على متنها 40 طفلا وطفلة انفجار إطار السيارة الخلفي.

وقالت مصادر أمنية لـ«الوطن»، إن انفجار الإطار هو سبب حادث الإسماعيلية اليوم بعد المعاينة المبدئية للشرطة وضباط وفنيي المرور، فيما تم التحفظ على السيارة لحين انتهاء التحقيقات.

مصادر: انفجار إطار السيارة سبب حادث الإسماعيلية اليوم

وأكدت المصادر الأمنية، أن انفجار إطار السيارة هو سبب حادث الإسماعيلية اليوم وانقلاب السيارة مع سرعة قائدها والحمولة الزائدة في صندوق السيارة.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 22 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث نقلت الأطفال المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصي.

وقالت المصادر الطبية إن مجمع الإسماعيلية الطبي استقبل 21 حالة توفي بينهم طفل في حادث الإسماعيلية وتم احتجاز 20 آخرين لحين استقرار حالتهم الصحية، فيما استقبلت مستشفى أبو خليفة للطوارئ 19 شخصا واستقبلت مستشفى فايد التخصصي حالتين.

محافظ الإسماعيلية يتفقد المصابين

وتفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد مصابي حادث أبو سلطان بالإسماعيلية للاطمئنان على حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم داخل مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ لمتابعة تقديم كافة الدعم الطبي لهم.