دفن جثمان شاب لقي مصرعه أثناء مطاردة سيارات في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بدفن جثمان شاب في الثلاثينيات من العمر، بعدما لقي مصرعه في مطاردة سيارات بمدينة القنطرة شرق أول أمس السبت.

وكانت جهات التحقيق انتدبت الطبيب الشرعي بعد نقل جثمان المتوفى من مستشفى القنطرة شرق المركزي لمستشفى أبو خليفة للطوارئ، لتشريحها وإنهاء تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وبحسب المصادر الطبية والأمنية، فإن الشاب توفى جراء اصطدام سيارته بلودر كان متوقفا علي جانب الطريق، مما تسبب في إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي نُقل على إثره إلى المستشفى وتوفى على الفور.

القبض على متهميّن شاركا في المطاردة

وألقت وحدة مباحث القنطرة شرق في الإسماعيلية القبض على اثنين كانا في سيارة شاركت في المطاردة التي وقعت على طريق القنطرة، وتسببت في انقلاب سيارة الشاب المتوفى واصطدامها باللودر.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن خلافا عائليا وقع بين الشاب والمتهمين، مما تسبب في وقوع المطاردة بينهم، مشيرة إلى أن أحد المتهمين شقيق طليقة المتوفى، والثاني زوج شقيقتها، ومقيمان بمركز ومدينة القنطرة شرق.

حادث تصادم

وكان قد تلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد مصرع محمد جمال زكريا فهمي، 30 سنة، مقيم بالقنطرة شرق، وشهرته «تونس» في حادث تصادم بالقنطرة.

وانتقل على الفور ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الحادث لفحص الجثمان، فيما تم نقله إلى المستشفى، وأُخطرت الشرطة النيابة لتولي التحقيقات.