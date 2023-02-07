كثافات مرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، إذ يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر.

كثافات متحركة بشارع عباس العقاد وشارع الطيران ووصولا إلى الدائري

وتظهر كثافات متحركة بشارع عباس العقاد وشارع الطيران ووصولا إلى الدائري، أما بالنسبة لنفق الأزهر، فإنه يشهد ظهور تباطؤ في حركة المرور للقادم من ميدان صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس، وتظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة بالمسطح الأرضي وبشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية، وبالنسبة لمطلع كوبري أكتوبر ومنزل أكتوبر، فإن هناك بعض الكثافات المرورية وصولا لشارع أحمد سعيد.

كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة

وفي شوارع الجيزة، فإن هناك كثافات على طريق المحور للقادم من ميدان لبنان، أما المتجه إلى كوبري أكتوبر، فإن هناك سيولة مرورية، وفي محور صفط اللبن، فإن هناك كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، كما أن الطريق الدائري للقادم من طريق أكتوبر مغلق، ويمكن استخدام نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور روض الفرج كبديل للطريق.