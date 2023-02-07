قناة القاهرة الإخبارية: تعليمات بإخلاء بعض الولايات التركية والوضع كارئي

أكد الكاتب الصحفي أحمد مظهر، أن الإمكانات الموجودة لدى الأجهزة وأطقم الإنقاذ التركي حتى الآن غير كافية لانتشال الأحياء من تحت الأنقاض، خاصة وأن هناك أحياء تُسمع أصواتهم من تحت الأنقاض، موضحًا أن الدولة في حاجة إلى مساعدات سريعة للغاية، وهناك بطء في وصول المساعدات التي تعرضها الدول العربية والأوروبية على تركيا.

الوضع في تركيا صعب وكارثي

وأضاف «مظهر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع في تركيا صعب وكارثي، ومازالت الأعمال قائمة من أجل إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض إلى جانب وجود تعليمات بالإخلاء في بعض الولايات التركية، مشيرًا إلى الأنقاض مازالت موجودة فوق رؤوس الناس، وهناك أحياء تُسمع أصواتهم من تحت الأنقاض.

تركيا لديها الكثير من الأطقم المجهزة

وأكد أهمية تقديم مساعدات بالإطقم التي تساهم في الإنقاذ وليس فقط مساعدات طبية وغذائية وصحية، كونها الهم حاليًا للحفاظ على أرواح المواطنين الأتراك، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد ما يشير بأن الأطقم الخاصة بعمليات الإنقاذ وصلت من الدول الأوروبية، إذ أن هناك عدم دراية بضروة الإسراع في إرسال المساعدة والمعونات.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الزلزال ضرب 10 ولايات في تركيا وهذا ليس سهل على فريق الإنقاذ القيام بكل أعمال الإنقاذ الأرواح البشرية من تحت الأنقاض بمفردهم، موضحًا أن تركيا لديها الكثير من الأطقم المجهزة، فضلا عن قيامها بتدريبات خلال الأشهر الماضية حول طرق التعامل مع الكوارث الطبيعية والزلازل.