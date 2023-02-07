حارس عقار يقود المباحث للعثور على جثة متعفنة في شقة بالقاهرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة العثور على جثة متعفنة لمسن داخل شقته بالتجمع الأول، أن حارس العقار لاحظ انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وأوضحت التحقيقات أن حارس العقار قام بالمرور على الشقق ونجح في تحديد مصدر انبعاث الرائحة الكريهة وتبين أنها تخرج من شقة شخص يدعى «أشرف.ح.ف»، في العقد السابع من العمر.

عدم ظهور صاحب الشقة منذ عدة أيام

وأشارت التحقيقات إلى عدم ظهور صاحب الشقة منذ عدة أيام، ما دفع حارس العقار إلى إبلاغ الشرطة، وبالانتقال تم كسر باب الشقة عقب استئذان النيابة العامة، وبالفحص تبين العثور على جثة صاحب الشقة متوفي وفي حاله تعفن رمي كامل، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وأشارت التحريات إلى أن أبناء المتوفي يعملون في دولة الإمارات وأنه يقيم بمفردة ويعاني من بعض الأمراض المزمنة.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وطلبت استدعاء أبناءه فور وصولهم من الخارج لسماع أقوالهم وهل يتهمون أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة استدعاء بواب العمارة مكتشف الواقعة لسماع أقواله.