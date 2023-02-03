استخراج جثمان شاب سقط في ترعة الإسماعيلية.. 72 ساعة بحث عن الجثة

نجحت الحماية المدنية في الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، في استخراج جثمان شاب سقط في مياه ترعة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي بمركز ومدينة أبوصوير.

وتوصلت جهود فرق الإنقاذ إلى استخراج جثة الشاب من مياه ترعة الإسماعيلية، بعد أن جرفها التيار بمدخل مدينة أبوصوير بعد البحث عنه في أعماق مياه الترعة.

نقل الجثمان لمجمع الإسماعيلية الطبي

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل الجثمان إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتداب مفتش الصحة لمعاينتها والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشاب يدعى محمد محمدي، مقيم بقرية السبع آبار بدائرة مركز أبوصوير، وتحرير محضرا بالواقعة.

شهود العيان: سقط من أعلى الكوبري

وقال شهود العيان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشاب سقط في المياه الأربعاء الماضي خلال عبوره من أعلى كوبري للمشاة في دائرة المركز، مؤكدين أن الشاب لم يقدم على الانتحار وإلقاء نفسه في مياه الترعة خلال عبوره من الكوبري بسبب حركة الرياح قبل يومين في محافظة الإسماعيلية.