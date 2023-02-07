قناة القاهرة الإخبارية توضح سبب تعرض تركيا لزلازل متكررة.. «فيديو»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «لماذا تعد تركيا بؤرة ساخنة للزلازل»، وذكر التقرير أن تركيا تعاني من زلازل متكررة، وفى 2020 تعرضت لعدد هائل من الزلازل وصل إلى 33 ألف زلزال، مضيفا أن البلاد شهدت زلزالا قويا مؤخرا، فما الذي يجعل تركيا منطقة نشطة زلزاليا؟.

وأكد التقرير أن تركيا تعاني من عدة خطوط صدع، كما أن الزلازل تستمد قوتها مما يسمى بالصفائح التكتونية، وتقع معظم أراضي تركيا على الصفيحة التكتونية الأناضولية، وبين الصفيحتين العربية والأوراسية.

قنصلية إسطنبول تخصص أرقاما للإبلاغ عن المصريين المتأثرين بالزلزال

وخصصت القنصلية العامة المصرية في إسطنبول أرقام هواتف للإبلاغ عن أي مواطنين مصريين متأثرين بالزلزال الذي ضرب تركيا، فجر أمس، داعية كل من لديه معلومات أو استفسارات إلى التواصل على الأرقام التالية 00902123242160 أو00905444515555.

العاصمة التركية تتعرض لهزات أرضية

وشهدت العاصمة التركية أنقرة عددا من الهزات الأرضية التي شعر بها السكان وأدت إلى خسائر مادية في الأرواح والمباني، وأشار التقرير إلى أن وزارتي الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة.