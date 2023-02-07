انهيار طريق الريحانية بولاية أنطاكيا جراء زلزال تركيا «صور»

شهد طريق الريحانية بولاية أنطاكيا، انهيارا كليا، جراء زلزال تركيا، حيث إن الزلزال الأول وقع أمس الاثنين في تمام الساعة 4.17 بتوقيت أنقرة على عمق نحو 17.9 كيلومتر وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

انهيار طريق الريحانية بولاية أنطاكيا جراء زلزال تركيا

وانهار طريق الريحانية بولاية أنطاكيا جراء زلزال تركيا، وكان زلزال تركيا، وقع في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية الواقعة جنوب شرق البلاد على مسافة 60 كيلومترا من الحدود السورية، حيث أعلن أورهان تتار، مسؤول بإدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» أن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى 3381 شخصا.

وأضاف «تتار»، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن 20426 شخصا أصيبوا ودمر 5775 مبنى جراء الزلزال، الذي أعقبه 285 تابعا، وفق وكالة «رويترز للأنباء».

زلزال تركيا أعقبه عشرات الهزات من بينها طريق الريحانية بولاية أنطاكيا

من جانبها أفادت قناة «العربية» أن الزلزال أعقبه عشرات الهزات الارتدادية، من بينها انهيار طريق الريحانية بولاية أنطاكيا، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 10.24 بتوقيت جرينتش جنوب شرقي تركيا على مسافة 4 كيلومترات من مدينة إكينوزو التركية، ما ادى لانهيار طريق الريحانية بولاية أنطاكيا.

من جانبه قال الدكتور ريتشارد إدوارد موون، الأستاذ بجامعة ديوك، إن نقص المياه وقلة الأكسجين يهددان حياة المحاصرين، وإن كل شخص بالغ يفقد ما يصل إلى 1.2 لتر من المياه يوميا.

وأضاف في تصريح لـ«بي بي سي»: «في المرحلة التي نفقد فيها قرابة 8 لترات، يصبح الشخص في حالة حرجة وهذا ما يحدث للضحايا الأحياء تحت الأنقاض».

ونقلت وكالة «رويترز للأنباء»، عن شاهد عيان في ولاية هاتاي التركية، روايته للأوضاع المروعة، مشيرا إلى أن بعض العالقين يحاولون جذب الانتباه وطلب المساعدة، ولكن لا يصل أي أحد.