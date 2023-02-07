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«الداخلية»: ضبط 93085 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:36 ص | الثلاثاء 07 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 93085 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 22666 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و252 مخالفة السير بدون تراخيص، و6 دراجات نارية مخالفة، و29 مخالفة موقف عشوائي، و15 مخالفة شروط التراخيص، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات