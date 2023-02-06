ضبط 12 طن مكرونة داخل مصنع بدون ترخيص في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، حملة على عدد من المصانع والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات.

وأسفرت الحملات التموينية في مركز الرحمانية عن ضبط 800 كيلو فراخ، و200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن.

ضبط مكرونة وقشطة فاسدة في البحيرة

وتمكنت إدارة تموين كفر الدوار من ضبط سياره محملة بـ7 أطنان و700 كجم من القشطة الصناعي مجهولة المصدر، و12 طن مكرونة مجمعة داخل مخزن بدون ترخيص، إضافة إلى 600 كرتونة جبنة بأحد المخازن غير المرخصة.

وفي مركز وادى النطرون تم ضبط 185 عبوة مبيد زراعي منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضر لمحطة مواد بترولية لتصرفها في كمية قدرها 150 لتر بنزين معبأة في جراكن، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف حملات الرقابة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة ومحال بيع اللحوم لمكافحة الغش التجاري.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.