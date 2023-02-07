ضبط طالب بتهمة ترويع طفل بواسطة كلاب وإحداث إصابته في بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بترويع المارة بالكلاب، وذلك عقب رصد وزارة الداخلية منشورا تم تداوله عبر موقع «فيس بوك» متضمناً قيام أحد الأشخاص بترويع المارة بواسطة كلاب وقيام أحدها بعقر طفل وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.

تحديد هوية ناشر الفيديو

بالفحص أمكن تحديد هوية القائم بنشر الفيديو، وتبين أنه (مدرس - مقيم بدائرة القسم)، بالانتقال وسؤاله قرر بأنه حال سير نجله (طالب بالمرحلة الإعدادية - مقيم بذات العنوان) بمحل الواقعة فوجئ بهجوم كلب عليه وعقره نتج عن ذلك إصابته (بجرح بالفخذ).

وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم).

كلاب بدون ترخيص

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كلبين «بدون ترخيص» أحدهما المتسبب فى الواقعة المشار إليها)، وبمواجهته قرر بقيام الكلب بالإمساك بملابس المصاب دون عقره ، لقيام المصاب بمحاولة التعدي على الكلب حال سيره بمحل الواقعة.