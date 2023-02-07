باحث هولندي يفسر تنبؤه بزلزال تركيا وسوريا: «اتفهمت غلط»

بعد ساعات قليلة من زلزال تركيا وسوريا المدمر، انتشرت تغريدة للباحث الهولندي المتخصص في الزلازل، فرانك هوجيربيتس، على مواقع التواصل الاجتماعي وصفته بـ«الباحث الذي تنبأ بزلزال تركيا»، ما أثار ضجة حول حقيقة التنبؤ بالزلازل وأدق التفاصيل عنها قبل حدوثها.

انقسام الآراء حول تغريدة «هوجيربيتس» بشأن زلزال تركيا وسوريا

ولم يستغل الباحث الهولندي، هذه التغريدة في الترويج لنفسه، لكنه خرج عن صمته مفسرا ما فهم بالخطأ حول تغريدته التي كانت قبل أيام من زلزال تركيا وسوريا، ورد بشكل صادم، عبر سلسلة من التغريدات والردود العلمية التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، لا سيما وأن الآراء انقسمت حول تغريدته التي حصدت ملايين المشاهدات بين النبوءة والصدفة.

تفسير المجتمع العلمي بشأن تأثير الكواكب والقمر ووقوع الزلازل

وقال «هوجيربيتس»، في إحدى تغريداته: «لا تأخذوا انطباعا بأنه يمكننا التنبؤ بمواقع الزلازل، لا يمكننا توقع حدوثه، نحن كمتخصصين وعلماء نركز على هندسة كوكبية محددة في محاولة لعزل المناطق الزمنية الحرجة المطبقة على كوكب الأرض بشكل عام»، مشيرا إلى وجود مقاومة كبيرة داخل المجتمع العلمي فيما يتعلق بتأثير الكواكب والقمر بشأن وقوع الزلازل، إلا أنه لفت إلى عدم وجود بحث موسع «يدحض» ذلك حتى الآن.

وتكمن بداية القصة، عندما نشر الباحث الهولندي فرانك هوجيربيتس، في الثالث من شهر فبراير الجاري تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، قال فيها إنه عاجلا أم آجلا ستكون هناك هزة أرضية بقوة 7.5 درجة ستضرب جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان.