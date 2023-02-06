نجوم الفن والإعلام ينعون الناقد مجدي الطيب: كان مخلصا للسينما ولوطنه

حالة من الحزن خيمت على الوسطين الصحفي والسينمائي في مصر بعد الإعلان عن نبأ وفاة الناقد الكبير مجدي الطيب، مساء أمس الأحد، داخل منزله، وفقاً لتصريحات الكاتب الصحفي أحمد النجار لـ«الوطن».

ونعى الكاتب الصحفي يسري الفخراني، الناقد الراحل مجدي الطيب، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: مجدي الطيب، كان سفيرا حقيقيا في الفن، رحل الطيب، الله يرحمه ويغفر له، ذكرياتنا جميعا معك كانت طيبة مثل قلبك واسمك ياطيب.

أيمن بهجت قمر ينعى مجدي الطيب

وأعرب الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر عن حزنه الشديد جراء رحيل مجدي الطيب، حيث نعاه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: خالص العزاء في وفاة الناقد المحترم الأستاذ مجدي الطيب ربنا يصبر أسرته ومحبيه الفاتحة والدعاء.

مجدي أحمد علي: كل التعازي لأسرة وأصدقاء مجدي الطيب

وأكد المخرج مجدي أحمد، أن الناقد الراحل مجدي الطيب كان مخلصاً للسينما وشديد الاهتمام بقضايا وطنه، حيث حرص على نعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» قائلاً: الصديق والناقد المخلص لفن السينما وشديد الولاء لقضايا الوطن، كل التعازي لأسرته واصدقائه.

ونعى الفنان خالد سرحان، الناقد مجدي الطيب، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» قائلاً: خبر حزين وفاة الناقد المحترم الأستاذ مجدي الطيب، إنا لله وانا إليه راجعون.