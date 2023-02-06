تشييع جنازة الناقد الراحل مجدي الطيب عصر اليوم بمسقط رأسه في أسوان

أعلن الكاتب الصحفي أحمد النجار موعد ومكان جنازة الناقد الراحل مجدي الطيب، الذي وافته المنية، مساء أمس الأحد، داخل منزله عن عمر ناهز 65 عاما.

وكتب أحمد النجار عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: جنازة المغفور له بإذن الله تعالى أستاذنا مجدي الطيب عصر اليوم الإثنين بمسقط رأسه بمحافظة أسوان.

أصدقاء الناقد الراحل يلقون نظرة الوداع عليه داخل منزله

وفي السياق ذاته، كشف أحمد النجار لـ«الوطن» عن توجه عدد من أصدقاء مجدي الطيب إلى منزله بكوبري القبة لإلقاء نظرة الوداع عليه، بخاصة وأن خبر وفاته كانت صدمة لهم وله بشكل شخصي.

نجوم الفن والإعلام ينعون مجدي الطيب

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على نعي الناقد مجدي الطيب عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزهم يسري الفخراني، أيمن بهجت قمر، مجدي أحمد علي، خالد سرحان وغيرهم، مؤكدين «أننا فقدنا قيمة سينمائية كانت تحترم الفن وتخلص للسينما».