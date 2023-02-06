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من هو مجدي الطيب؟.. معلومات عن مسيرة الناقد الراحل

كتب:

خالد فرج
01:38 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
مجدي الطيب

مجدي الطيب

غيّب الموت الناقد الكبير مجدي الطيب، مساء أمس الأحد، داخل منزله، وفقاً لما أعلنه الكاتب الصحفي أحمد النجار في تصريحات خاصة لـ «الوطن».

وخيمت حالة من الحزن داخل الوسطين الفني والإعلامي فور الإعلان عن نبأ وفاة مجدي الطيب، حيث سارع عدد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية لنعي الناقد الراحل، أبرزهم المخرج مجدي أحمد علي، الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، الفنان خالد سرحان، الكاتب الصحفي يسري الفخراني وآخرين.

معلومات عن مسيرة مجدي الطيب

وترصد «الوطن» في هذا التقرير عدداً من المعلومات عن الناقد السينمائي الراحل مجدي الطيب:

ولد مجدي الطيب بمحافظة أسوان عام 1958.

حصل على دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني من أكاديمية الفنون عام 1987 

انضم لعضوية جمعية نقاد السينما المصريين وكذلك لشعبة النقد بنقابة السينمائيين.

مناصب شغلها مجدي الطيب في حياته

شغل منصب مدير المركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي لـ 6 أعوام متتالية، وتحديداً في الفترة من 1999 لـ 2005.

وترأس إدارة المركز الصحفي لـ مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط عام 2004، فيما شغل منصب نائب رئيس المهرجان ذاته عام 2006، وتولى منصب أمين عام المهرجان سنة 2009.

كان للناقد مجدي الطيب عدد من المؤلفات التي تحمل اسمه، وأبرزها «سعيد مرزوق.. فيلسوف الصورة».

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.