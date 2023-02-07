أسيوط تطلق حملة «خليك إيجابي» للتوعية بإرشادات التعامل مع الزلازل

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إطلاق حملة «خليك إيجابي»، لتوعية المواطنين بالإرشادات الوقائية من أخطار الزلازل، وكيفية التعامل معها حال حدوثها - لاقدر الله –.

تنفيذ برامج التوعية بالمراكز

وأشار محافظ أسيوط، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى توجيه القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بتنفيذ برامج وخطة لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع الأزمات بكل أنواعها، من سيول وزلزال وحرائق، من خلال ندوات التوعية وتوزيع منشورات التوعية فضلًا عن مشاركة كافة الجهات التنفيذية في فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة المواقف الطارئة والأزمات والكوارث، بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة وصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والحد من مخاطرها.

الارشادات الوقائية

وأكد المحافظ، تصميم إنفوجراف خاص لتوعية المواطنين بالإرشادات الوقائية من أخطار الزلازل، وكيفية التعامل معها حال حدوثها، منها البقاء داخل البيت وعدم الخروج تفاديًا لسقوط الأنقاض فوق الرأس، والاختباء تحت أثاث صلب، مثل الطاولة أو المكتب، والحرص على حماية الرأس بدرجة أولى أو النصف العلوي من الجسم، تفاديًا لسقوط أغراض وأشياء من السقف، وإذا لم يوجد ما يمكن أن يختبئ الشخص تحته فعليه أن يقف منتصبًا أمام الجدار مباشرة، مع وضع ذراعيك حول منطقة الرأس والعنق، وفي حال كنت داخل مركز تجاري كالمول أسرع نحو أقرب محل وابتعد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة، وإذا كان الشخص على كرسي متحرك لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ينصحه الخبراء بأن يجعل الكرسي في حالة «قفل»، حتى لا يتحرك، فيما ينبغي أن يضع يديه وذراعيه حول الرأس.