«الزراعة»: نعمل على تحقيق أعلى إنتاجية من القمح لتقليل فاتورة الاستيراد

قال الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن القمح محصول استراتيجي رقم واحد عالميًا بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بمحصول القمح هذا العام من قِبل الدولة ممثلة في وزارة الزراعة نظرًا للأحداث الأخيرة التي يمر بها العالم، موضحًا أن المعادلة التي يتم العمل عليها في وزارة الزراعة هي أعلى إنتاجية وترشيد المياه المستخدمة.

الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

وأضاف «الحمادي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية هبة ماهر، عبر فضائية «DMC»، أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة إنتاجية القمح من أجل تقليل الاستيراد قدر الإمكان، وذلك من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح التي تتولى الإشراف على المحصول بداية من مرحلة الزراعة حتى الحصاد.

نشر الحقول الاسترشادية في مختلف الأماكن

وأوضح أن نشاط الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح يأتي تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة، إذ يتم نشر حقول استرشادية في جميع القرى، تمثل المنارة لتوعية المزارعين وتعريفهم بالأصناف والأساليب الزراعية الحديثة التي تعطي أعلى إنتاجية فضلا عن توفير المياه المستخدمة في الري بأساليب معينة.

وتابع، أننا نعمل على نشر الحقول الاسترشادية في مختلف الأماكن لكي تكون دليلا أمام المزارع المصري الذي يحب دائمًا أن يرى بعينه حصاد حقل إرشادي تزرع فيه الأصناف المختلفة ويتبع تعليمات وزارة الزراعة المطلوبة، قبل التنفيذ.