«الزراعة» تشكل لجنة لمعاينة القمح والمحاصيل الشتوية

تفقدت لجنة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية، زراعات القمح والمحاصيل الشتوية لعدد من المزارعين في محافظة الغربية وكفر الشيخ، للاطمئنان عليها، كما تفقدت اللجنة إكثار التقاوى لأصناف القمح والمحاصيل الشتوية في محطتي البحوث الزراعية بالجميزة وسخا.

الحالة العامة لمحصول القمح

واستقبل اللجنة، مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة ومدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وعدد من الباحثين في المحطات البحثية، وبيّنت الجولة أنّ الحالة العامة لمحصول القمح جيدة، وكذلك المحاصيل الشتوية في المحافظتين.

تقليل الكميات المستوردة لتوفير العملة الصعبة

وأضافت اللجنة، أنّ وزارة الزراعة تذلل جميع العقبات التي تواجه المزارع للحصول على أعلى إنتاجية من المحاصيل الشتوية خاصة القمح، من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في المحافظات المختلفة، لتقديم التوصيات لمزراعي القمح، وحل المشكلات التي تواجه المحصول للحصول على أعلى إنتاجية وتقليل الكميات المستوردة لتوفير العملة الصعبة.

تشكلت اللجنة من الدكتور أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، والدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور رضا محمد علي، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، والدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لإاعتماد التقاوى.