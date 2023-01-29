«الزراعة»: إنتاج 150 ألف طن من تقاوي القمح.. واستنباط أصناف جديدة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة السياسية بملف الزراعة منذ عام 2014 ساهم بصورة كبيرة في تخطي مصر للعديد من الأزمات التي كادت أن تؤثر على أمنها الغذائي، نتيجة الأزمات العالمية التي واجها العالم، خلال الفترة الماضية.

150 الف طن من تقاوي القمح

واضاف القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، أن مصر شهدت العديد من المشروعات العملاقة لزيادة المساحة المنزرعة، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يتم بذلها لتوفير إحتياجات المزارعين، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تم بذلها بملف القمح على سلبيل المثال، إذ أن مصر كانت تنتج ما يقرب من 20 الف طن تقاوي أما الآن فمصر تنتج ما يقارب من 150 ألف طن من التقاوي، وهو ما يغطي أكثر من 70% من إحتياجات المزارعين من احتياجاتهم من التقاوي، بعد أن كانت لا تزيد على 40% قبل ذلك.

أصناف جديدة من التقاوي للتصدي للتغيرات المناخية

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن المزارع يستكمل إحتياجاتهم من التقاوي من «الكسر» الذي يحصل عليه المزارع من أرضه، ويستخرج منه التقاوي للموسم المقبل، وهو ما يساعد المزارع على تحسين مستوى دخله وإنتاجيته، ويعظم من الإنتاج، واستنباط أصناف جديدة من التقاوي التي بدأت بالدخول في العملية الإنتاجية، وليدها القدرة على مقاومة الآفات وتزيد من الإنتاجية في ظل التحديات المناخية.

وأكد أنّ مصر لديها تطور كبير في زيادة نسبة إنتاجية الفدان الواحد، إضافة إلى تطويرها إنتاج أكثر من محصول بالأرض ذاتها على مدار العام الواحد، فمساحة مصر المنزرعة تقارب الـ9.7 مليون فدان، ولكن إجمالي المساحة المحصولية تتجاوز 17.5 مليون فدان، نتيجة زراعة الأرض الواحد بمحصولين أو 3 على مدار العام الواحد، وهو ما أنعكس على فرصة مصر في الحصول على إنتاجية أكبر.

استنباط تقاوي جديدة لزيادة الإنتاجية ومواجهة التغيرات المناخية

وأشار إلى أن استنباط التقاوي الجديدة تساعد على زيادة الإنتاجية من المحاصيل، خاصة مع الأصناف قصيرة العمر والأصناف التي تعطي زيادة أكبر بالمحاصيل، وأصناف لديها قدرة أكبر على تحمل الظروف الجوية المختلفة، وبالتالي تساعد المزارع على تحقيق عائد أكبر من الإنتاجية الزراعية وبالتالي تحقيق مزيد من الامن الغذائي من جهود المزارع المصري.

النظم المستحدثة بالزراعة وفوائدها

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هناك نظم زراعية جديدة ساهمت بصورة كبيرة في زيادة الإنتاجية الزراعية منها نظام الزراعة على المصاطب الذي تم تطبيقه العام الماضي، لافتًا إلى أن هذا النظام من الأنظمة الجيدة التي ساهمت بصورة كبيرة في التصدي للتغيرات المناخية، والذي ساهم بزيادة الإنتاج، نتيجة جهود البحث العلمي.

سعر توريد القمح

وأشار القرش إلى أنّ سعر توريد القمح الذي وضع هذا العام وصل إلى 1250 جنيها، أي بزيادة تقدر بنحو 400 جنيه عن العام الماضي، مؤكدا أنّ زيادة سعر توريد أردب القمح يعد تطويرا كبيرا جدًا.

وأكد أنّ القرارات الجديدة الخاصة بزيادة سعر توريد القمح ستساهم بصورة كبيرة في زيادة دخل المزارع المصري، كما أنّها ستساهم بزيادة إنتاجية القمح بالمواسم المقبلة بعد تنفيذ القرات التحفيزية الجديدة، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية بدأت بالتاثير على كافة القطاعات بصفة عامة وعلى قطاع الزراعة بصفة خاصة.