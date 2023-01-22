مزارعون بأسيوط: زيادة سعر توريد القمح يحقق الربح للفلاحين.. شكرا للرئيس

عبّر عدد من مزارعي القمح بقرى ومراكز محافظة أسيوط، عن فرحتهم ورضائهم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برفع سعر توريد أردب القمح للمحصول الجديد إلى 1250 جنيها للأردب الواحد زنة 150 كيلو.

شكرا للرئيس على اهتمامه بالفلاح

وقدم المهندس إسحاق يعقوب إسحاق، أحد مزارعي محصول القمح بقرية الوعاضلة التابعة لمركز صدفا جنوبي المحافظة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي وجه رئيس مجلس الوزراء برفع سعر توريد القمح لـ1250 جنيها للأردب، وهو ما يكون مناسبا للأسعار العالمية، ويحقق هامش ربح للمزارعين بخلاف السابق، وذلك ضمن اهتمامات الدولة بالفلاح المصري، وقد سبق هذا القرار الاهتمام بتبطين الترع التي ساهمت بشكل كبير في القضاء على مشكلة قلة مياه الري.

وقال «إسحاق» إنه خلال السنوات القادمة في ظل هذه القرارات، سيكون الوضع أفضل للمزارعين، وهذا ما نراه على أرض الواقع، وهو ما سيساعد على ازدهار الاقتصاد المصري.

قرار رفع سعر أردب القمح تاريخي

بينما أكد مصطفى علي جاد الرب، من أهالي مركز صدفا، أن قرار زيادة سعر توريد القمح يعد تاريخيا للمزارعين، وخاصة لرفعه بنسبة كبيرة عن العام الماضي الذي كان يبلغ 850 جنيها، ليصبح حاليا بعد قرار الحكومة 1250 جنيها للأردب الواحد، وهذا يدل على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للفلاح المصري من أجل رفع المعاناة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ووجه «جاد الرب» الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها بالفلاح المصري في كافة النواحي، من أجل النهوض بالزراعات وتحقيق مكاسب له ليعيش حياة كريمة، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات تخدمه مثل مشروع تبطين الترع الذي قضى على مشكلة نقص مياه الري.

زيادة توريد محصول القمح للصوامع والشون

وفي ذات السياق، قال عبدالمهيمين خليفة، مزارع آخر، نشكر الرئيس السيسي على توفير الأسمدة ومستلزمات الزراعة ومياه الري، والوقوف في صف الفلاح والمواطن البسيط، وكذلك رفع سعر توريد القمح إلى 1250 جنيها.

وأكد أن ما حدث كان بمثابة حلم ينتظره الكثير من المزارعين، وهو ما سيدفعهم لتوريد كميات كبيرة من المحصول الجديد إلى الشوون والصوامع، ومضيفا «إن شاء الله بلدنا مصر هتكون من أفضل الدول العالمية».