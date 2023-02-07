افتتاح منفذين لـ«أهلا رمضان» بمركزي البداري وساحل سليم في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فتح منافذ لمعرض «أهلًا رمضان» بالقرى والمراكز والمدن على مستوى المحافظة، حيث تم افتتاح معرضين بمركزي البداري وساحل سليم، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

كان محافظ أسيوط أناب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد لافتتاح منفذين لمعرض «أهلًا رمضان» بمركزي البداري وساحل سليم، ضمن خطة التوسع في فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالتنسيق بين المحافظة والتموين والوحدات المحلية والغرفة التجارية وغيرهم من الجهات المعنية.

مركزا البداري وساحل سليم

وافتتح السكرتير المساعد المعرضين، بحضور محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابهم، وتفقد أجنحة المعروضات التي تضم مختلف المنتجات من السكر والزيت والسمن والأرز والمكرونة والدقيق والخضر والفاكهة والسلع الرمضانية والمنظفات، إضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام المجمدات، وذلك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%.

والتقى السكرتير المساعد عددًا من المواطنين بالمركزين وهنأهم بافتتاح المعرض، مشيرًا إلى استمرار المعرض حتى شهر رمضان لتوفير مختلف السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك للمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن بالرغم من ارتفاع الأسعار عالميًا.