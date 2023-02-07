القبض على صاحب محل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

ألقت أجهزة الأمن في محافظة القاهرة القبض على مالك أحد المحلات، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، بعد ورود معلومات وتحريات الأجهزة المعنية بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذًا من دائرة قسم شرطة السيدة زينب مسرحاً لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على المنطقة المشار إليها، وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية» وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.