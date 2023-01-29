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ضبط شخص بتهمة غسل 34 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
04:20 م | الأحد 29 يناير 2023
دولارات - أرشيفية

دولارات - أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص  مقيم في محافظة بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطا غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ضبط 11 مليون جنيه بحوزة المتهم 

وضبط بحوزته 11.160 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه بمبلغ 34 مليون جنيه.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

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