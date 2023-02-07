«الداخلية»: ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الإدارات العامة في قطاع الأمن الاقتصادي، كثفت حملاتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

وقالت وزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات شنت حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1680 قضية متنوعة.

12457 قضية سرقة تيار كهربائي

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (12457) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب

في السياق، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (397) قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

وأشارت الوزارة إلى أنه جار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.