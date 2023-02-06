«الداخلية»: ضبط 318 قضية مواد مخدرة و349 متهما

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تم ضبط 318 قضية مواد مخدرة بإجمالي 349 متهما ضُبط خلالها 235 كيلو مخدرات متنوعة وعدد 1562 قرصا مخدرا.

ضبط أسلحة نارية وبيضاء

كما ضبطت الحملات 54 قطعة سلاح ناري بحوزة 46 متهما عبارة عن «10 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 39 فرد محلي، 265 طلقة مختلفة الأعيرة، 17 خزينة متنوعة، 203 قطع سلاح أبيض».

تنفيذ الأحكام

كما تم تنفيذ 44108 حكما قضائيا متنوعا وضبط 332 دراجة نارية مخالفة و16417 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.