ضبط شخصين لاتهامهما بخطف سائق ومساومة أسرته.. طلبوا فدية 3 ملايين جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتلقيها اتصالاً هاتفياً من نجلها، سائق، أخبرها خلاله بتعرضه لواقعة احتجاز من بعض الأشخاص «لا يعلم بياناتهم»، حال استقلاله السيارة خاصته، وعقب ذلك ورد اتصالا هاتفيا آخر، طلب خلاله المتصل مبلغ 3 ملايين جنيه، كفدية، نظير إطلاق سراح نجلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بمحافظة أسيوط.

خلاف مع والد الضحية بسبب تجارة المواشي

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بقصد مساومة والد المجنى عليه، لوجود خلافات مالية بينهم على مبلغ مالي في مجال الإتجار بالمواشي.

وتم التوصل لمحل تواجد المجني عليه بأحد المزارع، وكذا السيارة الخاصة به، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي، وهاتفان محمول، خاصين بالمجنى عليه.

وبسؤال المجنى عليه، أيد ماسبق، واتهم المشكو في حقهما بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.