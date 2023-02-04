حوادث اليوم.. خطف محاسب في الجيزة والقبض على هارب من 17 سنة سجن

أعلنت وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية عن كشف ملابسات العديد من الجرائم عبر محافظات الجمهورية المختلفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم حوادث اليوم التي شهدتها المحافظات في الساعات الماضية.

حوادث اليوم: خطف محاسب في الجيزة

وفي منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 5 أشخاص متهمين باختطاف محاسب، بسبب خلافات بين أحد المتهمين وشقيق المحاسب المحاسب المختطف، وأنهم أطلقوا سراحه بعد تضييق الخناق عليهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

عصابة سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

وفي المنصور بمحافظة الدقهلية، استطاعت أجهزة الأمن القبض على شخصين أحدهما له معلومات جنائية سابقة كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة الدرجات النارية من خلال أسلوب المغافلة، حيث ارتكبوا سرقة 15 دراجة نارية، وأرشدوا عن المسروقات بعد القبض عليهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.

القبض على هارب من 17 سنة سجنا في المعصرة

وفي منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الأشخاص هارب وهو مقيم في محافظة سوهاج، وكان محكوماً عليه في عدد 12 حُكم حبس جزئي «نصب وتبديد»، وذلك من خلال إجمالي مدد حبس وصلت إلى 17 سنة و6 شهور، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.