تفاصيل حبس صاحب مقهى بالمعادي.. خطف عاملا وساوم عائلته على إعادة المسروقات

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب مقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة احتجازه لعامل سابق لنفس المقهى والتعدي عليه وتكبيله بسلاسل حديدية بمخزن خاص بالمقهى خاصته، وإصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وأمرت النيابة المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

عقوبة الخطف والاحتجاز والتهديد والابتزاز

قال المحامي سمير عبدالعظيم، إن القانون حدد عقوبات رادعة لكل من يرتكب جرائم مثل الخطف والاحتجاز والتهديد والابتزاز، حسب المادتين 268 و290 لقانون الخطف، وأن العقوبة تصل للسجن مدة 10 سنوات.

وأوضح المحامي أنَّ كل من أجبر أحدا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، تكون عقوبته أشد، ولا تقل عن السجن 15 سنة، ولو كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 ولا تزيد على 20 سنة.

بداية الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقيت وحدة مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغ يفيد باحتجاز عامل وتكبيله بسلاسل حديدية بمخزن خاص في مقهى بالمعادي، وعندما انتقلت القوة من القسم، تبين صحة المعلومات بوجود شخص كانت يعمل بذات المقهى، من محافظة الغربية، ومكبل بسلاسل حديدية وبه عدة إصابات كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وأعترف العامل بأن صاحب المقهى استدرجه من سكنه وقام بتكبيله، بسبب خلافات بينهما بسبب العمل.

وتمّ القبض على صاحب المقهى وأقر بمواجهته بأقوال العامل المجني عليه، بسبب سرقة بعض الأجهزة الإلكترونية بالمقهى خاصته، وأنه فعل ذلك لإجباره على رد المسروقات، وأنه ساوم أهل العامل لسداد قيمة المسروقات لإطلاق سراحه، وأقر العامل المجنى عليه، أنه ارتكاب واقعة السرقة وتصرف بالمسروقات وباعها في محافظة الغربية بمحل عمله.