الرئيس الكرواتي يشيد بنتائج لقائه مع الرئيس السيسي: مباحثات مثمرة 

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، زوران ميلانو فيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، على هامش زيارته الأولى إلى مصر، حيث أعرب الرئيس الكرواتي عن تقديره لعلاقات التعاون التي تربط بلاده بمصر، مشيدا بنتائج مباحثاته أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما شهدته من نقاش مثمر بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، توميسلاف بوشنياك، سفير كرواتيا لدى القاهرة، ووفد رسمي كرواتي. فيما حضر اللقاء من الجانب المصري، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير أيمن ثروت، سفير مصر لدى كرواتيا.

رئيس الوزراء: نتطلع للارتقاء بآفاق العلاقات بين البلدين

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالرئيس الكرواتي، مُعربا عن تطلعه للارتقاء بآفاق العلاقات بين مصر وكرواتيا إلى مستوى أرحب، بما يسمح بمزيد من توطيد العلاقات بين البلدين، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي ميلانوفيتش على انضمام كرواتيا مؤخرا لمنطقتي الشنجن واليورو، اعتبارا من الأول من يناير 2023، مُشيدا بمسيرة بلاده ونجاحاتها على صعيد الاندماج داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأكد مدبولي، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تمتد إلى ما قبل استقلال كرواتيا، مشيدا بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر في المحافل الدولية، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي والتوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن تطلع الحكومة المصرية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا إحدى الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن معه المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري من جانب، وتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر.

الرئيس الكرواتي يشيد بجهود مصر التنموية

من جانبه، أعرب الرئيس الكرواتي عن دعمه للجهود التي تبذلها الدولة المصرية على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والمشروعات المختلفة التي أسهمت في تحقيق عوامل الاستقرار للشعب المصري.