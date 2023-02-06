رئيس كرواتيا: مصر دولة كبيرة وعظيمة ونريد التعاون معها

قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، إنه فيما يخص القطاع العسكري، فكرواتيا ليست دولة كبيرة في هذا القطاع، لكن لديها شركات وخبرات في الصناعات العسكرية التي تتنافس مع الشركات العالمية الأخرى، «تحدثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا المجال، وسوف أتحدث مع حكومتنا أيضًا».

وأضاف «ميلانوفيتش»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضته قناة «الحياة»: «مصر بلد كبيرة وعظيمة، كرواتيا دولة صغيرة، نحن عضو في الاتحاد الأوروبي، ليدنا عدد من المواني في موقع جيد جدًا، وموقع كرواتيا جيد جدًا ونحن نريد أن تكون في خدمة الجميع وكذلك خدمة مصر».