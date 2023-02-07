7 معلومات عن مزاد لوحات المرور المميزة 2023.. «كونها على مزاجك»

يرغب العديد من أصحاب المركبات المختلفة سواء السيارات أو الدراجات النارية، في الحصول على لوحات مرور مميزة في الأرقام والحروف، وهو ما يقدمه «لوحتك» التابع لوزارة الداخلية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات حول مزاد لوحات المرور المميزة 2023 والمتاح خلال الفترة الحالية.

معلومات عن مزاد لوحات المرور المميزة 2023

وجاءت أبرز المعلومات عن مزاد لوحات المرور المميزة 2023، والتي يمكن للشخص تكوينها على مزاجه كالتالي:

1- يمكن الحصول على لوحة مرور مميزة من خلال موقع «لوحتك» والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- يعرض مزاد لوحات المرور المميزة 2023، كافة لوحات المرور المميزة، إلكترونيا عبر الموقع.

3- يمكن لأي شخص التقدم بطلب لوحة مرور مميزة، حسب رغبته في الأرقام والحروف، ثم يتم عرضها في مزاد إلكتروني.

4- أي لوحة مرور تُعرض في مزاد لها حد أدنى لسعرها وتاريخ لانتهاء المزاد، يحددهما الموقع الإلكتروني.

5- العائد من بيع اللوحات المعدنية لصالح صندوق تحيا مصر.

6- لا يمكن بيع لوحة المرور مرة أخرى بعد شرائها.

7- أعلى لوحة مرور تم بيعها حتى الآن هي «أ ه م 1» وتم بيعها بما يقرب من مليوني جنيه.

مزاد لوحات المرور المميزة 2023.. مميزة متاحة حالياً

وجاءت أبرز لوحات المرور المميزة، المعروضة بمزاد لوحات المرور المميزة 2023 حالياً وفقاً للموقع كالتالي:

- لوحة «د و 1»

أعلى سعر حتى الآن 400 ألف جنيه.

آخر موعد للمزاد 9 فبراير.

- لوحة «س ر ج 1»

أعلى سعر حتى الآن 375 ألف جنيه.

آخر موعد للمزاد 9 فبراير.

- لوحة «ص ف ي 1»

أعلى سعر حتى الآن 425 ألف جنيه.

آخر موعد للمزاد 8 فبراير.

- لوحة «ر ع ب 1113»

أعلى سعر حتى الآن 95 ألف جنيه.

آخر موعد للمزاد 8 فبراير.

- لوحة «م م 111»

أعلى سعر حتى الآن 400 ألف جنيه.

آخر موعد للمزاد 8 فبراير.