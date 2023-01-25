تفاصيل طرح «الداخلية» لوحات مرور مميزة.. اعرف الموعد والأسعار

تطرح وزارة الداخلية عبر موقع «لوحتك»، الفرصة أمام كل المواطنين وتحديدا قائدي المركبات المختلفة، في الحصول على لوحات مرور معدنية مميزة، يتم طرحها والتزايد عليها لفترة محددة من خلال الموقع الإلكتروني، والعائد المادي يُقدم لصالح صندوق «تحيا مصر».

تفاصيل لوحات المرور المميزة

وتستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة لما تطرحه «الداخلية» خلال الفترة الحالية من لوحات مرور مميزة، والأسعار التي وصلت إليه المزادات العلنية، ومواعيد انتهاء المزادات.

لوحة «ج 1»

- أعلى سعر حتى الآن 780 ألف جنيه

- تاريخ انتهاء المزايدة على اللوحة يوم 26 يناير.

لوحة «س ي ف 1113»

- أعلى سعر حتى الآن 95 ألف جنيه

- تاريخ انتهاء المزايدة على اللوحة يوم 26 يناير.

لوحة «ب ر و 4444»

- أعلى سعر حتى الآن 95 ألف جنيه

- تاريخ انتهاء المزايدة على اللوحة يوم 27 يناير.

لوحة «د ه ب 1113»

- أعلى سعر حتى الآن 105 آلاف جنيه

- تاريخ انتهاء المزايدة على اللوحة يوم 26 يناير.

لوحة «ج 22»

- أعلى سعر حتى الآن 450 ألف جنيه

- تاريخ انتهاء المزايدة على اللوحة يوم 26 يناير.

لوحة «ط ي ر 777»

- أعلى سعر حتى الآن 125 ألف جنيه

- تاريخ انتهاء المزايدة على اللوحة يوم 27 يناير.

لوحة «ص ق ر 7771»

- أعلى سعر حتى الآن 95 ألف جنيه

- تاريخ انتهاء المزايدة على اللوحة يوم 27 يناير.

لوحة «د و د 999»

- أعلى سعر حتى الآن 100 ألف جنيه

- تاريخ انتهاء المزايدة على اللوحة يوم 28 يناير.

لوحة «ب ن أ 7777»

- أعلى سعر حتى الآن 100 ألف جنيه

- تاريخ انتهاء المزايدة على اللوحة يوم 28 يناير.

لوحة «ب ي ه 6666»

- أعلى سعر حتى الآن 130 ألف جنيه

- تاريخ انتهاء المزايدة على اللوحة يوم 28 يناير.

لوحة «و ي ل 6666»

- أعلى سعر حتى الآن 75 ألف جنيه

- تاريخ انتهاء المزايدة على اللوحة يوم 28 يناير.

رابط موقع لوحتك

ويمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني وتصفح اللوحات المعروضة حالياً أو التقديم على لوحة جديدة بالحروف أو الأرقام، من خلال الضغط على هذا الرابط.