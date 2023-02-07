مترو الأنفاق: التعاقد على شراء 61 قطارا جديدا وتطوير 39 في الخطوط كافة

تنفذ الدولة العديد من المشروعات المهمة في مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي، في مختلف المحطات، سواء بتطوير القطارات الموجودة حاليًا، أو إضافة أخرى جديدة، أو فتح خطوط جديدة للمترو مثل الرابع، وتنفيذ الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري، الذي يعتبر بديلًا مباشرًا للخط الخامس لمترو الأنفاق.

تفاصيل تطوير الخط الأول للمترو

ووفق تقرير للهيئة القومية لمترو الأنفاق، جرى التخطيط لرفع كفاءة الخط الأول للمترو «حلوان - المرج الجديدة» بطول 44 كم، من خلال تطوير البنية الأساسية والأنظمة للخط، وجرى الطرح على الشركات العالمية، وتلقي عروض من 3 شركات وجارٍ الدراسة، وتطوير الوحدات المتحركة، وتم التعاقد على شراء عدد 55 قطارًا جديدًا، وإعادة تأهيل 23 جرى توريدها منذ أكثر من 30 سنة.

ولم تقتصر الجهود على الخط الأول فقط، بل اشتملت على الخط الثاني «شبرا - المنيب»، بطول 22 كيلومترًا، من خلال تطوير البنية الأساسية والأنظمة للخط، وجارٍ التعاقد مع مكتب استشاري لإعداد الدراسة، وتطوير الوحدات المتحركة؛ إذ جرى توريد 6 قطارات جديدة، وجارٍ الاتفاق على إعادة تأهيل وتطوير 39 قطارًا.

استكمال تنفيذ الخط الثالث

كما يجرى حاليًا استكمال تنفيذ الخط الثالث للمترو بطول 41.7 كم؛ إذ سبق الانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى والثانية والرابعة، والجزء الأول من المرحلة الثالثة «عدلي منصور - الكيت كات» بطول 28 كيلومترًا، وجارٍ العمل في المسافة من الكيت كات إلى محور روض الفرج شمالًا وجامعة القاهرة جنوبًا، بطول 13.7 كم، مع استكمال توريد الوحدات المتحركة، كما وصل 25 قطارًا من إجمالي 32، بالإضافة إلى 15 موجودة في الخدمة.

ويتم حاليًا تنفيذ الخط الرابع للمترو من حدائق الأشجار بمدينة 6 أكتوبر إلى الرحاب بطول 42 كم، ويجرى العمل حاليًا في المرحلة الأولى من حدائق الأشجار حتى الفسطاط بطول 19 كيلومترًا، وعدد 17 محطة، فضلًا عن تنفيذ مشروع الأوتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري «BRT»، من خلال إنشاء 49 محطة، بدلًا من تنفيذ الخط الخامس للمترو.