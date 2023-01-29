معلومات عن الأتوبيس الترددي بعد تطوير الطريق الدائري.. 49 محطة

تطوير الطريق الدائري، استلزم فكرا هندسيا دقيقا ومنظما بعد أن ظل الطريق على مدار سنوات طويلة لم يتم تطويره، لذلك تشمل أعمال التطوير، إنشاء الأتوبيس الترددي «BRT»، الذي يتم تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

أهداف إنشاء الأتوبيس الترددي

لإنشاء الأتوبيس الترددي أهداف محددة ومدروسة، حددها اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، أهمها تخفيف الضغط على الطريق الدائري.

الأتوبيس الترددي هو مشروع منفصل، بحسب وصف اللواء حسام الدين مصطفى لـ«الوطن»: «يتم عمله بشكل لائق وراق ومنظم ويشمل 49 محطة كلهم بيسلموا مواقف ميكروباصات محددة وله مسار معزول وزمن تقاطر محسوب بدقة».

عدد محطات الأتوبيس الترددي

لمشروع الأتوبيس الترددي، أهمية مختلفة، يأتي على رأسها أنه يمثل نمطاً حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط، فضلاً عن دوره في القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري.

49 محطة للأتوبيس الترددي

تبلغ محطات الأتوبيس الترددي 49 محطة، وتوجد أماكن مخصصة لمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، فضلاً عن مواقع مخصصة لشحن الاتوبيسات مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية.