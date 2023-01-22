أهم المعالم القريبة من محطات المترو.. المتحف والكنيسة المعلقة الأبرز

تُقدّم «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعالم القريبة من محطات المترو، كمحطة الشهداء والسادات والعتبة والاستاد، في إطار دورها الخدمي، خاصة أن المترو وسيلة يستقلها عدد كبير من المواطنين بشكل يومي.

أبرز المعالم القريبة من محطات المترو

- محطة الشهداء: ميدان رمسيس ومحطة سكة حديد مصر.

- محطة السادات: ميدان التحرير، بالقرب من المتحف المصري وكوبري قصر النيل.

- محطة العتبة: الأقرب لوسط المدينة.

- محطة الاستاد: استاد القاهرة الدولي.

- محطة باب الشعرية: أقرب إلى القاهرة الإسلامية، على الجانب الشمالي.

- محطة جامعة القاهرة: بالقرب من جامعة القاهرة

- محطة منشية الصدر: بالقرب من جامعة عين شمس

- محطة جامعة حلوان: قريبة من جامعة حلوان

- محطة الأوبرا: بجوار دار أوبرا القاهرة، الأقرب إلى الزمالك والنيل.

- محطة الجيزة: بجوار محطة قطار الجيزة، الأتوبيسات المتجهة إلى الأهرامات.

- محطة مار جرجس: في وسط القاهرة القبطية «الكنيسة المعلقة»، ومجمع الأديان.

- محطة محمد نجيب: قريب من قصر عابدين.

- محطة جمال عبدالناصر: شارع 26 يوليو ودار القضاء العالى والأقرب إلى وسط المدينة.

- محطة حلوان: الحديقة اليابانية، بداية الطريق السريع إلى صعيد مصر.

محطة عدلي منصور

وتعد محطة عدلي منصور، محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة وهي محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي «عدلي منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان»، ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ومحطة للسوبر جيت، وأخيرًا محطة BRT للربط مع مطار القاهرة الدولي.