وظائف مترو الأنفاق 2023 لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. غدا آخر فرصة

حددت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عددًا من الوظائف المطلوبة وتفاصيلها، منها قائد فريق صيانة أنظمة الاتصالات، وقائد فريق صيانة معدات الإشارات الخارجية، وفني صيانة معدات الإشارات الخارجية، وقائد فريق صيانة أنظمة الإشارات الداخلية في القطار، وقائد صيانة التحكم بنظام الاتصالات.

وتُقدّم «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل وظائف الهيئة القومية لمترو الأنفاق، حسب ما جاء على الموقع الرسمي لها، والتي ينتهي التقديم لها غداً الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري.

شروط وظيفة قائد فريق صيانة أنظمة الاتصالات

- شهادة جامعية أو أعلى.

- لا يزيد عمره عن 40 عاماً.

- أكثر من سنة من الخبرة العملية في مجال التكنولوجيا.

- يجيد اللغة الإنجليزية في القراءة والكتابة.

- على دراية ببرامج ميكروسوفت.

- على دراية كبيرة بنظام اتصالات السكك الحديد.

- مؤهل للتدريب على مهارات صيانة أنظمة الاتصالات.

- ذو خبرة كبيرة في الشتغيل لكهربائي للجهد المنخفض.

- التكيف مع الوردية الليلة.

- لا توجد عليه عقوبة جنائية.

- أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها نهائيًا.

متطلبات الوظيفة

- القدرة على تحمل المسؤلية وضغوط العمل والانضابط الذاتي القوي، والالتزام باللوائح والقوانين.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

المستندات المطلوبة:

- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القوي.

- صورة شهادات الخبرة إن وجد.

- شهادات الدورات التدريبة التي حصل عليها.

- صورة حوالة بريدية باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بقيمة 25 جنيهاً.

- عدد 2 صورة شخصية 4×6.

شروط وظيفة فني صيانة معدات الإشارات الخارجية

- حاصل على دبلوم المدارس أو المعاهد الصناعية أو ما فوقها.

- لا يزيد عمره عن 35 سنة.

- أكثر من سنة من الخبرة العملية في مجال التكنولوجيا.

- يجيد اللغة الإنجليزية في القراءة والكتابة.

- متخصص في التشغيل الآلي والتحكم الآلي والإلكترونيات والكمبيوتر.

- على دراية ببرامج الكمبيوتر.

- على دراية بأنظمة معدات الإشارات والمخاطر.

- التكيف مع الوردية الليلية.

- لا توجد عليه أي عقوبة جنائية.

- أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها نهائياً.

المستدات المطلوبة:

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القوي.

- صورة شهادات الخبرة إن وجد.

- شهادات الدورات التدريبة التي حصل عليها.

- صورة حوالة بريدية باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بقيمة 25جنيهاً.

- عدد 2 صورة شخصية 4×6.

متطلبات الوظيفة:

- القدرة على تحمل المسؤلية وضغوط العمل والانضابط الذاتي القوي، والالتزام باللوائح والقوانين.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

شروط وظيفة قائد فريق صيانة أنظمة الإشارات الداخلية في القطار

- شهادة جامعية أو أعلى.

- لا يزيد عمره عن 40 عاماً.

- أكثر من 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

- يجيد اللغة الإنجليزية في القراءة والكتابة.

- متخصص في التشغيل الآلي والتحكم الآلي والإلكترونيات والكمبيوتر.

- على دراية ببرنامج الكمبيوتر.

- على دراية بأنظمة معدات الإشارات والمخاطر.

- يمكنه العمل بالوردية الليلية.

- لا توجد عليه أي عقوبة جنائية.

- أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها نهائياً.

المستندات المطلوبة:

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادات الخبرة إن وجد.

- شهادات الدورات التدريبة التي حصل عليها.

- صورة حوالة بريدية باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بقيمة 25 جنيهاً.

- 2 صورة شخصية 4×6.

متطلبات الوظيفة

-القدرة على تحمل المسؤلية وضغوط العمل والانضابط الذاتي القوي، والالتزام باللوائح والقوانين.

-الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

شروط وظيفة قائد فريق صيانة معدات الإشارات الخارجية

- شهادة جامعية أو أعلى.

- لا يزيد عمره عن 40 عاماً.

- أكثر من سنة من الخبرة العملية في مجال التكنولوجيا.

- يجيد اللغة الإنجليزية في القراءة والكتابة.

- على دراية ببرامج ميكروسوفت.

- على دراية كبيرة بنظام اتصالات السكك الحديد.

- مؤهل للتدريب على مهارات صيانة أنظمة الاتصالات.

- ذو خبرة كبيرة في الشتغيل لكهربائي للجهد المنخفض.

- التكيف مع الوردية الليلة.

- لا توجد عليه عقوبة جنائية.

- أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها نهائياً.

متطلبات الوظيفة

- القدرة على تحمل المسؤلية وضغوط العمل والانضابط الذاتي القوي، والالتزام باللوائح والقوانين.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

المستندات المطلوبة:

- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القوي.

- صورة شهادات الخبرة إن وجد.

- شهادات الدورات التدريبة التي حصل عليها.

- صورة حوالة بريدية باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بقيمة 25جنيهاً.

- عدد 2 صورة شخصية 4×6.

شروط وظيفة قائد صيانة التحكم بنظام الاتصالات:

- شهادة جامعية أو أعلى.

- لا يزيد عمره عن 40 عاماً.

- أكثر من سنة من الخبرة العملية في مجال التكنولوجيا.

- يجيد اللغة الإنجليزية في القراءة والكتابة.

- على دراية ببرامج ميكروسوفت.

- على دراية كبيرة بنظام اتصالات السكك الحديد.

- مؤهل للتدريب على مهارات صيانة أنظمة الاتصالات.

- ذو خبرة كبيرة في التشغيل اللكهربائي للجهد المنخفض.

- التكيف مع الوردية الليلة.

- لا توجد عليه عقوبة جنائية.

- أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها نهائياً.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

- القدرة على تحمل المسؤلية وضغوط العمل والانضابط الذاتي القوي، والالتزام باللوائح والقوانين.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

المستندات المطلوبة:

- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القوي.

- صورة شهادات الخبرة إن وجد.

- شهادات الدورات التدريبة التي حصل عليها.

- صورة حوالة بريدية باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بقيمة 25 جنيهاً.

- عدد 2 صورة شخصية 4×6.