«الإنتاج الحربي» و«التنمية المحلية» يبحثان التعاون في منظومة المخلفات

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

أوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ اللقاء يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال هذه المنظومة، حيث شملت المباحثات مناقشة الموقف التنفيذي للتعاون المشترك في مجال إدارة منظومة المخلفات، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من جهود لإيجاد حلول مستدامة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها مراجعة الموقف التنفيذي للمرحلتين الأولى والثانية والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من المنظومة.

وأكد الوزير، حرص وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة، التي من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإيمان بدورها الوطني باعتبارها ظهيرا صناعيا مهما للدولة ومشاركتها الفعالة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية.

مشروعات منظومة إدارة المخلفات

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على دفع عجلة تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار منظومة إدارة المخلفات والاهتمام بتذليل أي تحديات في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة المنظومة والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأكد اللواء هشام آمنة أنّ الحكومة تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصري يحقق رضا المواطنين، والتغلب على المشكلات والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، مؤكدا إيمان الحكومة المصرية بإشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، التي تنفذ عددا من الأعمال المتعاقد عليها مع الوزارة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة، والتي تتضمن تنفيذ مصانع جديدة ورفع كفاءة عدد من المصانع القائمة، موضحا أنّه يجري حاليا تنفيذ أعمال 10 مصانع، إضافة إلى الأعمال الجديدة المقترح التعاقد بشأنها والتي تشمل 14 مصنعا منها 10 مصانع جديدة، و4 مصانع رفع كفاءة، وقال إنّ الوزارة حريصة على دفع عجلة تنفيذ المشروعات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن.

بدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ الوزارة تسعى دوما إلى التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة، وبما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأوضح بكر، أنّ اللقاء حضره من وزارة الانتاج الحربي، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس أشرف حلمي، رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة، والمهندس منير هلال، رئيس قطاع المتابعة الفنية، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومن وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي ودعم المؤسسات والمتحدث باسم الوزارة، والمهندسة نور الهدى محمد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة.