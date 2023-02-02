وزير الإنتاج الحربي يتفقد إنتاج الذخائر وقذائف الأعماق بـ«81 الحربي»

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربي»، يرافقه عدد من المسؤولين، حيث تعد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي، التي تتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة، في إطار اهتمامه بالمتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة بصفة دورية.

في بداية الجولة، قدّم المهندس مدحت شكري، رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربي»، عرضا تقديميا تناول خلاله أنشطة الشركة والموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها.

خطوط إنتاج حربية

عقب ذلك، أجرى المهندس محمد صلاح، جولة تفقدية لخطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية بالشركة والمصانع الخاصة بإنتاج وتجميع الذخائر وقذائف الأعماق والفتيل الانفجاري، كما تفقد المخازن، للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية، والتي تؤمن عمل الشركة وتكفل التشغيل الأمن لها حاليا ومستقبلا.

وخلال الجولة، تفقد الوزير مصنع إنتاج مادة «الفورمالدهيد» التي تستخدم في صناعة الخشب والمطهرات والصباغة والبلاستيك، إلى جانب خطوط إنتاج «اليوريافورمالدهيد، والهكسامين، وأقراص الوقود الجاف»، التي تعمل على تغطية مطالب السوق المحلي.

وتفقد الوزير مصنع البويات، الذي ينتج البويات المتخصصة والمتنوعة والتي تدخل في خدمة القطاعين الحربي والمدني، كما تستخدم في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وتتنوع بين مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري على مستوى الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه البويات التي تنتجها شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تتميز بالعديد من الخواص، حيث تستخدم للدهانات تحت الماء وكذا في الأجواء المناخية المتغيرة.

وحرص محمد صلاح، خلال جولته التفقدية، على تشجيع العاملين ورفع الروح المعنوية لديهم، مؤكداً على أن جميع العاملين بشركات الإنتاج الحربي يدا واحدة نعمل جميعا لمستقبل واعد.

لقاء خاص مع العمال

وفي ختام جولة وزير الدولة للإنتاج الحربي داخل الشركة، اجتمع برؤساء القطاعات والعاملين بالشركة وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم كافة، مؤكدا أنّ الوزارة تسعى إلى التطوير الدائم والمستمر والاستثمار في العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية، وكذلك إعطاء الفرصة للشباب لتقلد المناصب القيادية، مشددا على ضرورة التعاون بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

وبدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ الزيارة تأتي في إطار الحرص على تفقد الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي بهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها وتحفيز العاملين لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الخطط الإنتاجية والارتقاء بالمستوى المهني لهم.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس ممدوح بدوي، المشرف على القطاعات الفنية، والمهندس وائل أحمد المكي، رئيس قطاع السلامة المهنية، والمهندس أشرف حلمي عبدالعزيز، رئيس قطاع المشروعات، والمحاسب عمرو عبدالمنعم عبدالسلام، رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، ومحمد أحمد درويش، رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، والدكتور المهندس عماد أحمد درويش عسكر، المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.