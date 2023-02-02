وزير الإنتاج الحربي يضع حجر أساس شركة المشروعات والاستشارات الهندسية

وضع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حجر أساس للمقر الجديد لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المزمع إنشائه داخل أرض الشركة «مصنع 81 الحربي»، خلال تفقده شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأشار الوزير محمد صلاح، إلى أنّ إنشاء المقر يأتي في إطار إستراتيجية عمل الوزارة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية لقطاع الإنتاج الحربي، ورفع كفاءتها بشكل مستمر، لتعزيز دور الوزارة الحيوي في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالدولة، مؤكدا أنّ إنشاء المقر الجديد سيمثل إضافة مهمة ستنعكس على أعمال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والتي تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية بأعلى كفاءة وجودة في مجالات متعددة، مثل «إنشاء الطرق والكباري، وتنفيذ المنشآت الطبية والرياضية والتعليمية والإدارية، وتبطين الترع، وإنشاء المزلقانات، وتنفيذ مشروعات شبكات ومحطات تنقية ومعالجة المياه، والتوريدات العامة للأجهزة والمواد الخام والأثاث المكتبي»، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على حرص الوزارة على متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها، والعمل على إزالة أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة، والدفع بالقرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة، مؤكدا أنّ قطاع الإنشاءات والمشروعات الهندسية والمقاولات من أبرز القطاعات الواعدة في مصر خاصةً في ضوء ما تشهده مصر الآن من إتجاه للبناء والتعمير وإقامة الجمهورية الجديدة.

وأوضح المهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، أنّ إنشاء المقر الجديد يأتي في ضوء اهتمام الشركة بالتوسع فى حجم أعمالها، مضيفا أنّه تم إنشاء الشركة عام 2016 بهدف المساهمة فى تنفيذ المشروعات الإنشائية القومية الكبرى، اعتمادا على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة، في إطار منظومة تؤمن بتكافؤ الفرص، ما يدفع عجلة التنمية في المجالات كافة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ولعبت الشركة منذ نشأتها دورا أساسيا لتطوير وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، لتصبح مع مرور الوقت في مصاف الشركات الرائدة ومنافسة لمثيلاتها في جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أنّ القطاع الخاص شريك أساسي في أعمال الشركة، وهناك تطلعات كبيرة لدى الشركة لفتح أسواق جديدة للتوسع في مجال المشروعات الهندسية بأفريقيا والوطن العربي.

بدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ المقر الجديد لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، سيتم إنشائه وفقا لأحدث الطرز المعمارية وسيتم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة، في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الجهات التابعة.