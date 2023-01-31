قوافل «100 مليون صحة» تفحص العاملين بـ«الإنتاج الحربي» (صور)

استقبلت وزارة الإنتاج الحربي، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، عددا من القوافل الطبية داخل الشركات التابعة لإجراء تحاليل للعاملين، وتوفير وحدة متنقلة للكشف عن سرطان الثدي لعدد من العاملات بالشركات والوحدات التابعة، في ضوء التنسيق والتعاون المثمر بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والصحة والسكان.

توجيهات وزير الإنتاج الحربي

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّه جرى تنفيذ الخدمات الطبية في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالاهتمام بالعاملين والعاملات بالشركات والوحدات التابعة، وتوفير سبل الرعاية الصحية لهم، من منطلق الإيمان بأنّ العنصر البشري هو حجر الأساس بالإنتاج الحربي.

وأشار «بكر»، في بيان صادر عنه منذ قليل، إلى إجراء تحليل «سكر، وضغط، واعتلال كلوي، ودهون ثلاثية»، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» لعدد من العاملين في الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وتابع: «وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تم التنسيق لتوفير سيارة متنقلة - داخل إحدى الشركات التابعة - مجهزة بجهازيّ ماموجرام وسونار على أعلى مستوى تكنولوجي للكشف على عدد من العاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة وذلك في إطار الحرص على الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي».

توعية العاملات بالكشف الذاتي عن سرطان الثدي

بدورها، أوضحت أمل عبدالخالق، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، أنّه تم إجراء التحاليل الطبية للعاملين بالاستعانة بكوادر طبية ذات كفاءة عالية، وجرى التأكيد على العاملات بأهمية الفحص الدوري الخاص بالكشف عن سرطان الثدي خاصةً للسيدات فوق الأربعين عاما، وتم توعيتهن بكيفية القيام بالكشف الذاتي، مشيرةً إلى أنّ هذه الجهود تتم في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاهتمام بصحة العاملين والعاملات.