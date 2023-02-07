المنسق الثقافي لمعرض القاهرة للكتاب: الجماهير الغفيرة أعطتنا درسا حقيقيا

قال مروان حماد، المنسق العام للبرنامج الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ الدورة الرابعة والخمسين من المعرض التي أختتمت فعالياتها أمس، تعد من أهم الدورات المميزة التي شهدها عدد كبير من الحضور، «الجماهير الغفيرة التي أتت أعطتنا درسا حقيقيا، مفاده أن الأسرة المصرية مازالت تبحث عن هويتها داخل الكتاب وداخل معرضها».

حماد: فعاليات المعرض كانت مبهرة

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، «كل ركن في معرض الكتاب ينطق إشعاعا وحقيقة تبعث رسالة إلى الآخر، تقول إنّ مصر حين تكون الأزمات فإنها تأتي بإجابة غير متوقعة تماما».

وتابع، «نتيجة البرامج والفعاليات التي عملنا عليه في المعرض كانت مبهرة، الكل كان يعمل وهدفه الأساسي إتاحة كل شيء لجمهور المعرض، ويجد الزائر كل ما يرغب فيه داخل أي ركن من أركانه سواء زار المعرض بمفرده أو برفقة أسرته».

تنظيم المعرض ورائه فريق كبير

وشرح المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنّ صناعة هذا الحدث لا يأتي من شخص واحد وإنما من قبل فريق عمل كبير، شارك بأفكار ناتجة عن عصف ذهني قوي، لتوفير كل ما يطلبه زوار المعرض.