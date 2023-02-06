الناشرون العرب: الدورة الحالية من معرض الكتاب فاقت كل التوقعات.. وحضور الجمهور تاريخي

عبّر عدد من الناشرين العرب المشاركين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام، عن سعادتهم بالمشاركة فى الدورة الحالية، لأنها فاقت التوقعات.

«رشاد»: قدّمنا خصومات تصل إلى 60%

وأكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن الدورة الحالية من المعرض ناجحة، وأشرُف أننى عضو اللجنة العليا للمعرض، ممثلاً للناشرين العرب، خصوصاً فى ظل وجود الجمهور المصرى بشكل مكثف، مشيراً إلى أن الناشرين العرب تجاوبوا وقدموا خصومات تصل إلى 60% لرواد المعرض وتمكنا من التعامل مع متغيرات فرق العملات، والناشر العربى الذى قدم كتباً جيدة تمكن من تحقيق مبيعات متميزة فى هذه الدورة.

وتابع: «تمت الاستفادة من البرنامج المهنى التدريبى وبرنامج الترجمة الذى جرى تنظيمه ضمن فعاليات المعرض، والإقبال الجماهيرى كان ضخماً على زيارة المعرض وتجاوز 3 ملايين زائر، مما يؤكد أن الثقافة المصرية بخير والقارئ المصرى محب للقراءة والثقافة».

«منصور»: القراء صاروا كُتّابا

وقال سمير منصور، صاحب ومدير مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر بغزة فى فلسطين، إن هناك حضوراً قليلاً هذا العام للناشرين الفلسطينيين بسبب صعوبة الخروج بالكتب من فلسطين، مضيفاً: «أشارك فى المعرض للمرة الثانية بـ500 عنوان، وأحرص من خلال عملى بالنشر ووجودى فى المعارض الدولية على نشر الثقافة الفلسطينية والتأصيل والتأريخ لرموزها ما قبل عام 48، فضلاً عن طباعة جميع التخصصات، ومن بينها كتب غسان كنفانى».

وأوضح أنه من الصعب الخروج بالكتب من غزة، لذلك نطبع الكتب فى القاهرة، وننطلق من مصر إلى جميع الدول، رغم أن لدينا الكثير من الإنتاج الثقافى، والقراء صاروا كُتّاباً، مؤكداً أهمية المشاركة فى معرض القاهرة الدولى، لأن عليه إقبالاً شديداً من الأشخاص، ومن المؤسسات التى تأتى لشراء الكتب، وحركة البيع أفضل من العام الماضى بالنسبة لى.

وأضاف الناشر تونى عبود، مدير وصاحب المكتبة الشرقية بيروت، ومعه دار المجالى فى جناح واحد، أنه يشارك للمرة العشرين فى معرض القاهرة، والبيع القطاعى قليل، لأن أسعار الكتب مرتفعة، ويعوض ذلك البيع بالجملة للمؤسسات والمكتبات المصرية والعربية، والمعرض فى مجمله جيد، خصوصاً مع زيادة الإقبال عليه، والمعرض صار تحفة فى التجمع الخامس، منوهاً بأن الناشر اللبنانى استفاد فى تسهيلات دفع إيجار الأجنحة بالعملة المصرية، بدلاً من الدولار، مراعاة للظروف الحالية فى بيروت.

«حداد»: قرّرنا منح خصم 25% على مشاركاتنا المقدّرة بـ400 عنوان

وقال موريس حداد، من دار النشر الأردنية «ألف باء تاء ناشرون» المتخصصة فى كتب الأطفال، إنه يشارك للمرة الأولى فى معرض القاهرة، تحت مظلة ضيف الشرف، مشيراً إلى أن كتب الأطفال مكلفة جداً وتحتاج إلى عقل راقٍ يسمو بعقلية الطفل، خاصة أن الأطفال هذه الأيام أصبحوا أكثر معرفة، لتعاملهم مع التكنولوجيا.

وتابع: «نعمل فى كتب مهارات العلوم والفكر الإسلامى والإنسانى، فضلاً عن سلسلة العلماء المسلمين، وتجربة الوجود فى معرض القاهرة كانت رائعة وسنُكرّرها العام المقبل، ومن أروع ما هو موجود عدد الزوار الهائل، فضلاً عن أن الشعب المصرى محب للاطلاع على كل ما هو جديد».

وواصل: «رغم ارتفاع الأسعار قرّرنا منح خصم 25٪ على مشاركاتنا المقدّرة بـ400 عنوان، ووجود الأردن كضيف شرف كان فرصة طيبة للتبادل الفكرى، ونحن لا ننكر أن الثقافة المصرية هى الأساس للثقافة العربية، ووجودنا يحيى العلاقات الثنائية فى هذا المجال».

وقال أحمد عمر، من شركة «سمارت أمازون» للنشر والتوزيع الإماراتية، إنه يشارك للمرة العشرين فى معرض القاهرة، وما يشجعهم على المشاركة ليس البيع وحسب، ولكن الالتقاء بالمفكرين والمؤلفين والناشطين المصريين ذوى الحضارة العريقة، لعمل عقود كتب تأليف مشتركة باللغة العربية والإنجليزية فى المجالات التى تركز عليها، وهى التراث التاريخى للعالم كله، والعالم العربى بشكل خاص، فضلاً عن تطوير تعلم اللغات.