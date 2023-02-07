مكتبة الإسكندرية تنظم «اليوم المهني» لبناء قدرات الشباب السبت المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قسم التواصل الدولي بقطاع المكتبات بالتعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج وإحدى الشركات الخاصة فعالية «يوم الإسكندرية المهني»، وذلك صباح يوم السبت المقبل قاعة الأغراض المتعددة بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تأتي الفعالية في إطار برنامج قطاع المكتبات

وقالت المكتبة في بيان، اليوم الثلاثاء: تأتي تلك الفعالية في إطار برنامج قطاع المكتبات لبناء قدرات الشباب المصري بهدف تنمية وتطوير مهاراته وتوسيع مداركه عن متطلبات المجتمع وسوق العمل في الوقت الحالي، وكيفية متابعة التطور ومواكبته، بهدف إيجاد فرص عمل أفضل وتأهيلهم لتحديات سوق العمل المتغير ودفع العجلة الإنتاجية للسوق المصرية، وإعمالًا بتوصيات المنتدى الدولي «المستقبل ينتمي لإفريقيا» الذي تم تنظيمه بالتعاون مع جامعة سنجور في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الماضي.

دعوة لرحلة مهنية

ويدعو قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية الشباب للانضمام لرحلة مهنية على مدار يوم كامل من خلال حلقات نقاشية مختلفة، وورش عمل مهنية، ومجموعة من المحاضرات التي تطرح أشكال تطور سوق العمل ومتطلباته في مصر، وآلية مواكبة هذا التطور لتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية بالمجتمع.