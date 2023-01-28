الموسيقار راجح داوود يحيي حفلا موسيقيا في مكتبة الإسكندرية (صور) 

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون حفلا موسيقيا لمؤلفات الموسيقار الدكتور راجح داوود، اليوم السبت على خشبة المسرح الكبير بقاعة المؤتمرات في مبنى المكتبة.

الحفل بعنوان «الشروق»

وأتى الحفل تحت عنوان «الشروق»، ويرافق «داوود» أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي.

الحفل تضمن أعمال «داوود»

وتضمن برنامج الحفل أشهر أعمال «داوود» الموسيقية المكتوبة للسينما والتلفزيون، كما يتضمن أعمالًا أوركسترالية تقدم لأول مرة، ويستضيف الأوركسترا صوليست الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالإضافة صوليستات العزف والغناء.

المشاركون في الحفل

وكان من ضمن المشاركين في الحفل أميرة أحمد علي، فيولينة، وراجب كمال، قانون، ومحمود عبد الفتاح، عازف عود، وشريف إسحاق، عازف بيانو، وسمير عزمي، مغني.