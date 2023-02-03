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معرض الكتاب

مدير مكتبة الإسكندرية عن معرض الكتاب: الإقبال على «الورقي» كبير

كتب:

شريف سليمان
12:15 م | الجمعة 03 فبراير 2023
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إنّه متمسك بقراءة الكتب الورقية رغم التطور الكبير الذي تشهده المكتبة فيما يتعلق بعملية الرقمنة، كما أن الإقبال على هذا النوع من الكتب مازال كبيرًا، كما أنّ المكتبة تهتم بالطباعة اهتماما كبيرًا جدا، كما طورت أسلوبا مميزا في إخراج الكتاب.

وأضاف زايد خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة DMC: «لدينا دقة شديدة في إخراج الكتب ونصدر نوعيات مختلفة من الكتب لأن أهدجفنا مختلفة ما بين العلمية والتراثية والفكرية، مثلا، مركز توثيق التراث يوثق كل التراث المادي وغير المادي والطبيعي وغير الطبيعي».

وأكد: «ننتج أشكالا مختلفة من الكتب مثل المناسبات، احتفلنا بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، وأصدرنا كتابا مصورا ورائعا وعرضناه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين المقامة حاليا بمنطقة التجمع الخامس، كما نوثق التراث المسرحي، إذ ان مسرح رائدة في الوطن العربي».

وواصل: «من ضمن المنشورات بالمكتبة، مجلدات عن تاريخ الأزهر كتبها الدكتور أسامة الأزهري وتجد إقبالا كبيرا في البيع، كما نسعى إلى أن يقرأ شبابنا التراث الإنساني لأن منبت التطرف هو خلو العقل من الثقافة والمعرفة والاهتمام بالفن والفلسفة».

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