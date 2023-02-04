إقبال جمهور معرض القاهرة للكتاب على مطبوعات مكتبة الإسكندرية

شهدت أجنحة مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا كثيفًا من جمهور المعرض على مطبوعاتها، حيث تصدرت مبيعات المكتبة في المعرض الأعداد المختلفة من سلسلة «التراث الإنساني للنشء والشباب»، وكتاب ‏«كلمات من الحياة في مصر القديمة»، وكتاب «مصر الخالدة»، والأعداد 48 و49 و50 من مجلة «ذاكرة مصر»، وكتاب «ضبط النص بين المخطوط والمطبوع»، والجزء الأول والثاني من كتاب «الانتصار لواسطة عقد الأمصار»، وكتاب «كيمياء السعادة»، وكتاب «دليل النباتات في مصر القديمة»، وكتالوج «خضير البورسعيدي»، بالإضافة إلى كتاب «كيف تقرأ المصرية القديمة – الهيروغليفية».

مشاركة المكتبة في معرض القاهرة للكتاب

وتشارك مكتبة الإسكندرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ54 بجناحين، أحدهما للعرض وهو مخصص للإطلاع وتفقد إصدارات المكتبة، وآخر للبيع، من خلالهما تقدم المكتبة لجمهور المعرض أكثر من 550 عنوانا من أحدث وأبرز إصداراتها التي تتميز بالتعددية والتنوع الكبير في العديد من الجوانب، أبرزها التعددية في أقسام وتخصصات العلوم والمعارف الإنسانية التي تتناولها تلك إصدارات المكتبة، بالإضافة التنوع في أساليب الطباعة من طبعة فاخرة إلى طبعة اقتصادية أو شعبية، حرصًا من المكتبة على أن يتناسب منتجها الثقافي كافة الفئات والشرائح المجتمعية.

اقتناء الأعداد الجديدة من إصدارات المكتبة الدورية

واقتنى جمهور المعرض الأعداد الجديدة من إصدارات مكتبة الإسكندرية الدورية التي توليها المكتبة مساحة كبيرة من الاهتمام ضمن مطبوعاتها، ومن أبرزها مجلة «ذاكرة مصر»، التي تُعنى بالتراث الشعبي والهوية والتاريخ الوطني المصري، ومجلة «ذاكرة العرب»، والتي تهتم بالتراث الثقافي والتاريخي والحضاري للبدان العربية والإسلامية، وتهدف إلى التأكيد على أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربي الراهن، بالإضافة إلى «سلسلة كراسات قبطية»، ودورية «علم المخطوط»، وحولية «أبجديات».

خصومات على المطبوعات 20%

ووفق بيان مكتبة الإسكندرية اليوم السبت، حرصت المكتبة على تقديم المميز لجمهور المعرض هذا العام، حيث خصصت خصما يُقدر بـ20% على مطبوعاتها داخل المعرض، وينتهي هذا الخصم بانتهاء فترة انعقاد المعرض.