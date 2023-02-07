سولاف فواخرجي ووائل رمضان يتبرعان بـ21 مليون ليرة لمتضرري زلزال سوريا

أعلنت الفنانة سولاف فواخرجي بالتعاون مع الفنان وائل رمضان التبرع بمبلغ 21 مليون ليرة سورية لصالح متضرري الزلزال .

تبرع سلاف فواخرجي ووائل رمضان لمتضرري الزلزال

وأعلنت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين في سوريا عبر حسابها الرسمي، «نقابة الفنانين تشكر النجمة سولاف فواخرجي والنجم وائل رمضان لمساهمتهما الإنسانية والوطنية بالتبرع بمبلغ 21 مليون ليرة سورية».

سبب تبرع سولاف فواخرجي ووائل رمضان

وأضاف البيان، «لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سوريه الحبيبة».

زلزال قوي يضرب سوريا وتركيا

وجاء تبرع سولاف فواخراجي ووائل رمضان على خلفية الزلزال الذي ضرب البلدين سوريا وتركيا، وأسفر عن مقتل نحو 5 آلاف شخص في سوريا وتركيا، وإصابة آلاف آخرين وتدمير آلاف المباني والمنازل.

وتسبب الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 درجات على مقياس ريختر وتوابعه في حدوث كارثة إنسانية في البلدين، وتعهدت الحكومات في جميع أنحاء العالم بالمساعدة، لتخفيف الأضرار الناجمة عن زلزال سوريا وزلزال تركيا.