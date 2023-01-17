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وفد من ضباط كلية الشرطة يزور إحدى المدارس

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:02 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
كلية الشرطة

كلية الشرطة

أجرى وفد من ضباط وضابطات كلية الشرطة، وعدد من طلبة وطالبات الكلية، زيارة ميدانية لإحدى المدارس، واستقبل الوفد، المدير العام وبعض أعضاء هيئة التدريس في المدرسة، حيث ألقت رئيس مجلس إدارة المدرسة، كلمة ترحيب أشادت فيها بجهود رجال الشرطة في حماية الوطن والمواطنين.

وألقى أحد ممثلي كلية الشرطة، كلمة تضمّنت الحديث عن الملحمة البطولية والتاريخية لرجال الشرطة يوم 25 يناير 1952 في مدينة الإسماعيلية، والتي سطرها التاريخ بأحرف من نور وخلّدها في صفحاته المجيدة. 

وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، واستكمال الجولة التفقدية بمنشآت المدرسة المختلفة.

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