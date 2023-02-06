انتصار السيسي ترحب بالسيدة الأولى لكرواتيا: ضيفة عزيزة على مصر (صور)

رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسيدة الأولى لجمهورية كرواتيا، سانيا ميلانوفيتش، في بلدها الثاني مصر، حسب وصفها بمنشور لها على حسابها الرسمي على فيس بوك.

وكتبت انتصار السيسي عبر حسابها على فيس بوك: «لقد كان لقاؤنا حافلا بالمناقشات العميقة والثرية حول ملفات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية، في التعليم والتوعية لتنظيم النسل والحد من الزواج المبكر، إلى جانب الجهود في مجال الصحة العامة والقضاء على فيروس سي والأمراض المستوطنة».

وأضافت: «كما تناول حديثنا اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم والتمكين السياسي للمرأة، فضلا عن مبادرات العمل التطوعي التي تحمل على عاتقها مسؤولية الاهتمام بالتعليم والتوعية وتنمية القرى في جميع المحافظات، ومن أبرزها مبادرة حياة كريمة، ودورها الفعال في تغيير الحياة في جميع أنحاء مصر، وأجدد الترحيب بالسيدة سانيا ضيفة غالية وعزيزة في مصر».